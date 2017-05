Sardegna, sbarchi migranti fenomeno in evoluzione

Cagliari, 16 maggio 2017 - Non sembrano arrestarsi i flussi migratori provenienti dall'Algeria e diretti verso la Sardegna.

Anche se il fenomeno risulta limitato per dimensioni (oltre 1.100 nel 2016 sulle coste sudoccidentali dell'isola) e che, per ora, non appare collegato ad organizzazioni criminali. Lo sostengono i quattro prefetti della Sardegna dinnanzi alla delegazione della commissione parlamentare antimafia, da oggi e per due giorni a Cagliari e Sassari, nell'ottca di un controllo a tappeto di tutte le Direzioni distrettuali antimafia.

Non sono, tuttavia, escluse categoricamente ulteriori sviluppi delle indagini. Uno dei componenti della commissione, Enrico Boemi (Psi) ritiene che vi possano essere delle novità significanti in quanto non avrebbe trovato risposta il quesito dallo stesso posto, ovvero di come sia possibile che piccole imbarcazioni riescano a precarie coprire le 130-140 miglia maritme che separano l'Algeria dalla Sardegna.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.stranieriinitalia.it