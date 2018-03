Sa.Spo. Cagliari: appuntamenti agonistici ad Ancona e a Cagliari

CAGLIARI, 17 MARZO 2018 - DA ANCONA A CAGLIARI TRE APPUNTAMENTI IMPORTANTI

Atletica e Nuoto spalmati in tre manifestazioni distinte. Il sodalizio sportivo presieduto da Luciano Lisci vedrà gran parte dei suoi tesserati prendere parte ad appuntamenti sia agonistici, sia promozionali.

C’è molta attesa ad Ancona per gli esiti che si avranno dai Campionati Italiani Paralimpici FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), giunti alla settima edizione, e da quelli Paralimpici Indoor FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), a cui si affianca la kermesse atletica riservata ai Lanci Invernali.

Nel capoluogo sardo la piscina di Terramaini ospita i Campionati regionali Invernali di Nuoto FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), mentre per le vie dello stesso capoluogo isolano si snoderanno i tracciati che caratterizzano l’ottava edizione della Maratona di Cagliari.

NELLE MARCHE POTREBBERO ARRIVARE BELLE SODDISFAZIONI

Coltivare speranze di vittoria è lecito, ma volare basso risulta comunque la soluzione migliore per preservare eventuali delusioni. Sicuramente il tecnico Katia Pilia conosce molto bene le potenzialità dei suoi tre atleti che gareggeranno in una delle migliori piste di atletica Indoor d’Italia. Il classico detto “pochi ma buoni” calza a pennello per la squadra Sa.Spo. che in via della Montagnola si gioca tutte le sue carte con Sara Spano (categoria C21, 60 e 200 metri), Simone Nieddu (C21, 400 e 800 metri) e Chiara Statzu (C21,400 e 800 metri).

I primi due conoscono molto bene l’impianto e hanno i numeri per meritarsi i podi più alti. Lo stesso si può dire per Chiara da Marrubiu che però non ha mai disputato gare indoor.

“Ad Ancona abbiamo sempre partecipato con gli atleti più forti a disposizione – rimarca Katia Pilia – con Sara e Simone che si sentiranno maggiormente ‘protetti’ rispetto ad un luogo sconosciuto. Chiara, cominciando soltanto a maggio, ha alle spalle solo gli Italiani estivi. Si cimenterà in due nuove distanze e comunque l’essere non abituata a correre in una pista indoor potrebbe crearle qualche disagio iniziale”.

Qualsiasi gara disputino, Sara e Simone regalano sempre soddisfazioni: “Sono due solidi campioni, hanno vinto medaglie a livello mondiale e continentale – ricorda Pilia – ed è inevitabile che su di loro si ripongano molte aspettative. Sara, per esempio, nell’ultima edizione degli Italiani estivi disputati alla Cecchignola di Roma ha polverizzato i record continentali dei 200 e 400 metri. Riguardo Chiara siamo consapevoli che possa fare bene e tanto, ma vogliamo che affronti l’esperienza con serenità, senza caricarla di aspettative, non vogliamo che le subentri l’ansia da prestazione”.

Nell’ambito FISPES, saranno due gli atleti saspini in lizza, seguiti dal tecnico Giuliano Massidda. Roberto Felicino Musiu si esprimerà nei 400 e 800 metri (categoria T36) e anche nel lancio del peso. Fabrizio Minerba correrà gli 800 e i 1500 nella categoria T37. Il consigliere della società cagliaritana Antonio Murgia conosce sin troppo bene i due paralimpici: “In base alla nuova classificazione che gli hanno attribuito, Roberto farà il possibile per limare i record italiani di entrambe le competizioni. Da Fabrizio, reduce da stagioni sfortunate, falcidiate dagli infortuni, ci attendiamo una poderosa riscossa. Infatti si sta allenando con gran lena, perché vorrebbe tornare sui migliori tempi realizzati in passato e che gli hanno garantito diversi titoli nazionali”.

AI REGIONALI DI NUOTO CON POCHI AVVERSARI

FIN (Federazione Italiana Nuoto) e FINP organizzano nello stesso week end la massima rassegna invernale regionale. La squadra saspina allenata da Toni Satta si presenterà a Terramaini con un terzetto di lusso che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe assicurarsi la medaglia d’oro.

La super campionessa selargina Francesca Secci (categoria S09) la si vedrà in vasca nei 50 e 400 stile libero. L’ozierese Luigi Usai, categoria S03 reduce dal bronzo agli Italiani di Brescia, ha deciso per i 50 e i 100 stile libero. L’orgolese Giovanna Corraine, nella categoria S12 nuoterà i 50 stile libero e i 100 dorso. Assente Emanuela Oppo Porcu per motivi di studio.

“Solitamente i Regionali ci servono per valutare i tempi di partecipazione ai campionati nazionali – puntualizza Toni Satta - e anche per constatare il livello di forma; l’importante è che si lavori per rientrare nei tempi limite”.

Satta presta la sua professionalità alla Sa.Spo dal 2004, ma in passato ha anche allenato Sportgest Sestu e Vigili del Fuoco. Ha cominciato a seguire Francesca Secci da quando lei aveva dodici anni, condividendo i bei risultati sfociati nella partecipazione alle Olimpiadi di Pechino e ad altre importanti gare internazionali. Giovanna vanta un percorso completamente diverso perché ha cominciato da adulta. Purtroppo sa che sul fronte paralimpico questi giochi invernali saranno caratterizzati dall’assenteismo: “Si vede ancora poca partecipazione – dice - sicuramente i ragazzi con disabilità vengono scoraggiati dai tempi lunghi trascorsi nello spogliatoio per essere aiutati a vestirsi”. A conferma di ciò vedremo in azione appena tre squadre: oltre alla Sa.Spo, anche Promogest Quartu e Progetto Albatross di Sassari.

Causa motivi di lavoro, non si può pianificare una programmazione sostenuta con i suoi tre atleti: “ci limitiamo ad un lavoro di mantenimento”.

I Campionati Estivi di Palermo e quelli FISDIR di Bressanone, dove punta molto sul nuotatore Nicola Incani, rappresentano gli appuntamenti più importanti della stagione. Per lui più che le medaglie, ci sono altri obiettivi da raggiungere: “La felicità dei ragazzi – conclude Satta - quella è a mio avviso il miglior risultato. Faccio il possibile per fare gruppo e constatare che siano soddisfatti di quello che fanno. Non a caso rimango costantemente in contatto anche con allievi che allenavo venti anni fa. Le medaglie vanno e vengono, bastano decimi di secondo per cambiare un podio, sono secondarie”.



MARATONA DI CAGLIARI: IL RESTO SA.SPO. SARÀ LÌ

Grazie alle autorizzazioni necessarie giunte dalla FISPES, due atleti Sa.Spo. prenderanno parte alla Mezza Maratona, contemplata nel programma della Maratona Internazionale di Cagliari. Giunta alla ottava edizione, comprende ovviamente la 42 chilometri, la Cagliari Corre di 10 chilometri e la camminata ludico – motoria di cinque chilometri a cui tanti atleti saspini parteciperanno con familiari al seguito.

Tornando al lato agonistico, il tecnico Carmelo Addaris si attende buone risposte da Alessandro Cicu e Alessandro Ibba i cui risultati avranno valenza ufficiale.