Sa.Spo Cagliari: Francesca Secci in gara per il tricolore a Cannigione; evento a Monserrato

CAGLIARI, 12 SETTEMBRE 2018 - FRANCESCA SECCI PRONTA ALL’EPILOGO STAGIONALE IN ACQUE LIBERE DI CANNIGIONE DOVE SI COMPETE PER IL TITOLO TRICOLORE

Sta per arrivare un giorno particolare per la pluricampionessa saspina Francesca Secci. Sabato 15 settembre 2018 gareggerà in Gallura per la 5^ edizione del Campionato Italiano Paralimpico in Acque Libere. I suoi tifosi si augurano che possa confermare il titolo conquistato lo scorso anno e le premesse sono soddisfacenti perché la nuotatrice selargina si è fatta notare, primeggiando, nelle tappe precedenti di Anzio e Arona.

Nello specchio d’acqua di Cannigione, in un tracciato leggermente modificato rispetto alle scorse edizioni, Francesca incontrerà un’altra ventina di esperti paralimpici, ma soprattutto potrà riabbracciare i suoi vecchi compagni di nazionale che arrivano in Costa Smeralda con la nomea guadagnata in seguito ai responsi dei campionati Europei di Dublino. Profili come Federico Morlacchi, Simone Barlaam, Vincenzo Boni, Efrem Morelli, Carlotta Gilli, il pluricampione Italiano Roberto Pasquini e il suo conterraneo Nicola Azara (vice campione italiano) non hanno più bisogno di presentazioni. La manifestazione Freedom in Water, ben shakerata dagli astuti organizzatori del Progetto Albatross di Sassari e dalla FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) regionale ha riscosso tanto successo in passato e ciò che tutti si augurano è che il tempo sia clemente.

“Affronto le gare sempre alla stessa maniera – dice la nuotatrice isolana - puntando in primo luogo a divertirmi, stare in compagnia e ovviamente offrire una buona prestazione. La presenza degli atleti di lusso ovviamente mi fa piacere perché ho sempre detto che questa di Cannigione è una delle migliori manifestazioni a carattere nazionale organizzate in Italia. Mi piace dire che è nata “al contrario”: noi atleti paralimpici solitamente ci aggreghiamo alle gare in acque libere riservate agli altri. Freedom in Water è invece una competizione che nasce come gara per disabili alla quale si aggregano i non paralimpici. Rovesciare la prospettiva è un aspetto importante, ma questa tappa sarda ha tra l’altro uno degli scenari più belli al mondo, con un fondale marino talmente bello che rischia di distrarti durante la gara. Sono contenta per la campagna pubblicitaria che l’Associazione Albatross e il presidente regionale FINP Danilo Russu portano avanti in un’iniziativa che ha sempre funzionato a meraviglia”.

SPORT E LETTERATURA A MONSERRATO: LA SA.SPO RISPONDE SI ALL’APPELLO

Momenti sportivi e culturali da condividere con amore e partecipazione assieme a tanti amici disabili. Diversi atleti della Sa.Spo. saranno protagonisti all’happening organizzato dall’Associazione Sirio Sardegna Teatro che nella serata di giovedì 13 settembre 2018 (dalle 18:00 alle 22:00), occuperà pacificamente i giardinetti di via del Redentore, a Monserrato per dar vita alla manifestazione “Rieccheggia l’alba. Incontro tra poesia, musica, arte e sport”.

Gli organizzatori hanno contattato il tecnico del settore boccia del sodalizio cagliaritano, Maria Antonietta Tuveri che a sua volta ha coinvolto Katia Pilia, la responsabile della sezione di Atletica Leggera.

Pur avendo pochissimo tempo a disposizione e con una stagione agonistica che deve congedarsi definitivamente dalle ferie estive, le due allenatrici non si sono perse d’animo sensibilizzando in un batter d’occhio i loro allievi.

I giocatori di boccia saranno presenti al gran completo pronti a far vedere al pubblico presente le peculiarità di una disciplina che li ha motivati e spinti verso una sana competizione, nonostante la disabilità molto grave.

Podisti e velocisti risponderanno con staffette e altri percorsi di breve distanza da coprire con la corsa. In entrambe le discipline sarà importante coinvolgere il pubblico presente, con l’intento di trovare nuove persone disposte ad intraprendere un percorso sportivo. Tra un’esibizione e l’altra non mancheranno i momenti letterari dove altri disabili leggeranno dei racconti scritti di proprio pugno. E il clou è previsto alle 20:30 quando comincerà uno spettacolo di poesia e musica dal titolo “Riecheggia l’alba”.

In casa Sa.Spo c’è comunque tanta allegria per l’inizio della preparazione, specie per gli intellettivo – relazionali che hanno nuovamente saggiato la pista di atletica dello stadio Santoru di Cagliari. Ma Katia Pilia e i suoi ragazzi entreranno nel vivo dell’attività a partire dal prossimo mese.