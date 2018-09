Sa.Spo. Cagliari: VenerdÃ¬ 21 settembre 2018 la seconda fase dei societari regionali FISPES

CAGLIARI, 19 SETTEMBRE 2018 - C’è un titolo italiano a squadre da difendere e non bisogna affidarsi al caso. Gli atleti saspini hanno ormai dimenticato i sollazzi estivi e pian, pianino si stanno rimettendo in carreggiata per affrontare dignitosamente la seconda fase territoriale dei Campionati Societari organizzati dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

Un duro lavoro lo sta affrontando il direttore tecnico Antonio Murgia che per tirar fuori più punti possibili ha architettato un piano dove tutti gli artefici dovranno affrontare particolari sacrifici. A certe singolari richieste non sono seguiti salti di gioia, però si deve tentare il tutto per tutto per difendere il tricolore.

La manifestazione, per esigenze legate al calendario FIDAL, si svolgerà insolitamente di venerdì (21 settembre 2018) e sarà valevole anche come Campionato Regionale Assoluti FISPES 2018. Due le sessioni previste presso lo stadio Santoru di via dello Sport a Cagliari: la mattiniera dalle 8:30 alle 12:15; la pomeridiana dalle 17:00 alle 20:00.

La formazione cagliaritana mobiliterà dodici atleti che copriranno in tutto 40 gare (vedere elenco in basso), dieci in più rispetto alla prima fase che si disputò il 29 aprile 2018, sempre nell’impianto del capoluogo sardo. Praticamente rimarrà scoperto il salto triplo e il salto in alto.

L’obiettivo è di arrivare alla finale nazionale, presso lo stadio Armando Picchi di Jesolo (6 – 7 ottobre 2018), con un cospicuo bottino da aggiungersi a quello accumulato nella prima tornata che attualmente pone la Sa.Spo. nei primi due posti a livello nazionale: si profila quindi una lotta punto a punto con il GSH Sempione 82 di Pallanzeno (VB).

TRA CONFERME E GRADITI RITORNI

Quasi certa la presenza del mezzofondista terralbese Riccardo Campus, al suo esordio ufficiale, impegnato anche come velocista e saltatore in lungo.

Ma la sorpresa più gradita è il ritorno sui campi di gara dello sprinter azzurro e pluri campione italiano Mattia Cardia, ripresosi completamente dall’infortunio che l’aveva bloccato per qualche mese. Come gli altri suoi compagni farà gli straordinari con gare non congeniali come il salto in lungo. Si paleserà Giangi Bonomo, grande assente nella prima giornata che garantirà punti preziosi in più.

Il team dei carrozzati coordinato dal tecnico Carmelo Addaris, al “Santoru” in veste anche di delegato regionale FISPES è composto da Matteo Carboni, il presidente Luciano Lisci, Alessandro Sechi, Alessandro Cicu, Alessandro Ibba. Rispetto ai loro compagni hanno qualche giorno in più di preparazione, ripresa a fine agosto.

Ha risposto “obbedisco” anche Fabrizio Minerba che pur non essendo in forma si prodigherà per la causa. E poi il recordman Felicino Musiu e il mezzofondista/maratoneta Damaso Enna. Sarà decisivo anche l’apporto di Francesco Frau: la sua presenza alle finali è indispensabile; i punti in palio con la clava sono pochi ma preziosi. Completa la lista l’inossidabile Walter Puddu che grazie alla sua versatilità nei lanci, consentirà al suo team di fare ulteriori passi in avanti.

Il direttore tecnico della Sa.Spo. Antonio Murgia sta facendo il possibile per onorare al meglio l’impegno di venerdì: “Da parte di alcuni atleti sono affiorati dei comprensibili malumori anche perché reduci da un lungo periodo di assenza dagli allenamenti – ha dichiarato – ma ritengo sia essenziale la loro capacità di adattamento. I risultati, sotto il profilo tecnico, non saranno ottimali, però a livello di squadra ci sono le giuste condizioni per ottenere un buon punteggio. Non mi stuferò mai di dire che a parte Mattia Cardia, atleta a tempo pieno e di valenza nazionale, rappresentiamo una squadra media ma compatta. Infatti non ci sono grosse eccellenze ma siamo nelle condizioni di coprire tutte le gare e distribuendole con uniformità si riesce a raggranellare punti dove le società concorrenti non hanno gli organici per ottenerli”.

LA LISTA DEI SASPINI IMPEGNATI TRA PISTE E PEDANE

Giangi Bonomo: 800 mt, 10000 mt, lungo.

Riccardo Campus: 100 mt, 200 mt, 800 mt

Matteo Carboni: 100 mt, 200 mt, 400 mt, staffetta 4x100, staffetta 4x400

Mattia Cardia: 100 mt, 200 mt, lungo

Alessandro Cicu: 5000 mt, 10000 mt, staffetta 4x100, staffetta 4x400

Damaso Enna: 200 mt, 400 mt, giavellotto

Francesco Frau: clava

Alessandro Ibba: 1500 mt, 5000 mt, staffetta 4x100, staffetta 4x400

Luciano Lisci: 200 mt, 400 mt, staffetta 4x100, staffetta 4x400

Fabrizio Minerba: 100 mt, 800 mt, 1500 mt,

Roberto Felicino Musiu: 100 mt, peso, disco

Walter Puddu: peso, disco, giavellotto

Sandro Sechi: 200 mt, 400 mt, staffetta 4X100, 100 mt

E GLI ATLETI FISDIR NE APPROFITTANO PER ASSAPORARE UN PO’ DI SANO AGONISMO

Dopo l’apparizione ai giardinetti di Monserrato dove hanno dato sfoggio delle loro bravure, assieme al team della boccia paralimpica, gli atleti saspini tesserati con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) seguiti amorevolmente dall’allenatrice Katia Pilia saranno nuovamente protagonisti in contemporanea con i compagni di casacca FISPES venerdì 21 settembre 2018. I loro supporters potranno vederli alle prese con i 60 mt, il lancio del vortex e il salto in lungo.

“Questo appuntamento – ha sottolineato Katia Pilia - è un’occasione unica che diamo ai nostri ragazzi per incrementare il tasso di esperienza in vista della prossima stagione”.