Sassari, ragazza di 22 anni trovata morta in casa: la Procura apre un\'inchiesta

SASSARI, 28 NOVEMBRE - La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sul decesso di una giovane ventiduenne, il cui corpo è stato trovato domenica sera sul pavimento della stanza da letto dell’abitazione nella quale viveva con la madre.

Il corpo esanime è stato rinvenuto dalla madre, che ha allertato il 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro se non costatare il decesso della ragazza. La Procura di Sassari ha disposto che venga eseguito l’esame autoptico in modo da chiarire le cause della morte. Risulta possibile, come riportano quest’oggi le agenzie di stampa, che la ventiduenne non avesse problemi di salute, né facesse uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Lo scorso luglio, la madre della giovane aveva denunciato alle autorità di essere stata vittima di un tentato femminicidio da parte del suo compagno di allora, il quale, stando alla versione fornita dalla donna, l’avrebbe scaraventata giù dal balcone della loro casa facendole fare un volo di otto metri.

Subito dopo l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, ammettendo di aver avuto un litigio con la compagna ma non di averle esercitato violenza. Proprio domani si sarebbe dovuto tenere l’incidente probatorio, ma pare che sia stato rimandato a causa della tragedia.

Luigi Cacciatori

Immagine da primoweb.it