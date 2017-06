Savona, quattro bagnanti travolti da una mareggiata: un morto

SAVONA, 29 GIUGNO – Erano intenti a fare il bagno nella zona del Prolungamento di Savona i quattro turisti provenienti da Torino che oggi sono stati travolti da una violenta mareggiata. Tre di loro sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco, mentre per il quarto non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi. I quattro si erano tuffati in mare nonostante le condizioni fossero avverse: onde alte, una forte risacca e vento teso. In due hanno raggiunto la riva grazie all’aiuto di altre persone presenti in spiaggia. Per un terzo è stato invece necessario l’intervento dell’elisoccorso: attualmente l’uomo è ricoverato al San Paolo di Savona per un principio di annegamento.

A nulla sono invece servite le ricerche per il quarto bagnante, inizialmente dato per disperso e poi rinvenuto esanime a poca distanza dal luogo in cui si era immerso. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale di Savona, ed attualmente è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Paolo Fernandes

Foto: ilsecoloxix.it