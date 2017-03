Savona: tir travolge operai in autostrada, due morti

26 MARZO – Sono in totale sette le persone coinvolte nell’incidente sulla A10, tra Albisola e Celle Ligure, e due degli operai che lavoravano nel cantiere investito dal tir sono morte, un altro è gravissimo, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco.

I due operai deceduti sono di Ovada e Asti. Un altro operaio è rimasto incastrato sotto il tir ed avrebbe subito l'amputazione di una gamba, ora è ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dove è stato trasportato con l'elicottero.Il tir è spagnolo: due le persone a bordo, che sono rimaste lievemente ferite e sono state condotte all'ospedale San Paolo di Savona dove verranno ascoltate dalla polizia stradale e sottoposte ai test sul consumo di droga e alcool. Anche i due passeggeri della macchina che è andata fuori strada sono rimasti lievemente feriti. Il tir ha sbandato durante una curva all'uscita di una galleria e si è schiantato contro il muro alla destra della carreggiata, poi rovesciandosi ha travolto il cantiere e l'auto finita nella scarpata.L'incidente è avvenuto nello stesso punto dove già ieri un Tir è finito contro il muro laterale della carreggiata, incendiandosi e paralizzando il traffico per alcune ore. Il cantiere dove sono stati travolti gli operai "era regolarmente segnalato", annuncia Autostrade, ed era stato allestito per ripristinare la carreggiata in seguito ai danni causati dall'incidente di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l'elicottero, i sanitari del 118, quattro ambulanze, polizia stradale e personale di Autostrade. L'autostrada è stata chiusa al traffico e per chi transita in direzione Genova è stata consigliata l'uscita ad Albisola.

Fonte immagine agora24

Claudia Cavaliere