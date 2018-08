Sbarchi di migranti dall?Algeria: Pigliaru scrive a Salvini

CAGLIARI, 9 AGOSTO – Al centro della comunicazione inviata oggi dal presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru al Ministro dell’Interno Matteo Salvini ci sarebbe il controllo degli sbarchi diretti dall’Algeria all’isola italiana. Il presidente sardo segnala infatti l’aggravarsi del fenomeno durante l’estate che provoca un impatto pesante su tutte le strutture destinate all’accoglienza, ma che non hanno i mezzi adatti e il personale sufficiente per far fronte a dei numeri sempre più crescenti.

Sottolineando come quest’anno siano arrivate già oltre 500 persone dall’Algeria, il Presidente chiede di proseguire l’interlocuzione aperta con il precedente ministro, Marco Minniti, e rendere operative le politiche mirate alla chiusura del canale diretto.

Fonte immagine: www.sardegnanews.it

Ilaria Bertocchini