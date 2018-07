Sbarco a Pozzallo: fermati gli 11 scafisti del barcone

RAGUSA, 17 LUGLIO – Sono stati fermati gli 11 membri dell’equipaggio del barcone soccorso sabato 14 Luglio.

Si tratta di un barcone all’interno del quale si trovavano parte delle 400 persone che sono sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo, grazie all’aiuto delle navi “Protector”, dell’organizzazione Frontex , e “Monte Sperone”, gestita invece dalla Guardia di Finanza.

Le undici persone fermate sono accusate di essere degli scafisti, e di aver favorito l’immigrazione di oltre 447 migranti. D’altra parte, il capitano era già stato arrestato nel 2004, in quanto scafista.

Ulteriore reato che è stato contestato loro è quello di morte, come conseguenza di altro delitto. A quanto è stato riferito, infatti, durante le operazioni di soccorso sono morti 4 migranti, che non sono riusciti a risalire dall’acqua e non hanno mai raggiunto la motovedetta che stava per salvarli a largo di Linosa.

Tutti i migranti sbarcati sono stati foto-segnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa.

fonte immagine: Giornale di Puglia

Flaminia Costanzi