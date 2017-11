Scandalo molestie non si placa: la Warner Bros sospende Kreisberg

LOS ANGELES, 12 NOVEMBRE – Il ciclone delle denunce di presunte molestie sessuali da parte di uomini importanti del mondo del cinema nei confronti di attori e attrici, ha investito anche Andrew Kreisberg, produttore di "Supergirl', 'Arrow' , 'The flash' e DC’s Legends of Tomorrow.

La notizia è stata data da Variety, secondo cui la Warner Bros TV Group avrebbe sospeso l’uomo e avviato un’indagine interna sulle accuse di comportamento inappropriato. Kreisberg sarebbe stato denunciato da 19, tra ex e attuali dipendenti, di molestie sessuali e di contatti fisici inappropriati.

L'azienda fa sapere di considerare "seriamente tutte le accuse di cattiva condotta, e ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti e tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre produzioni” .

Il produttore ha replicato sostenendo di aver rivolto commenti su come erano vestite le donne in qualità di produttore,ma di non aver mai detto "qualcosa di sessista". Tutte le fonti della storia hanno preferito restare anonime per paura di ritorsioni.

Fonte immagine: wp.com

Alessia Panariello