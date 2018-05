Scandalo pornstar, Trump ammette di avere comprato il silenzio di Stormy Daniels

WASHINGTON, 03 MARZO – Il nuovo legale di Donald Trump, Rudy Giuliano, ha modificato le precedenti affermazioni fatte sullo scandalo che lega il Presidente degli Stati Uniti con la pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford. Secondo quanto affermato, il precedente legale di Trump, Michael Cohen, avrebbe ricevuto un risarcimento per il 130mila dollari pagati dall’avvocato stesso all’attrice hard per comprare il suo silenzio.



In un tweet, Donald Trump aggiunge delle precisazioni a quanto è stato affermato da Giuliano, ex sindaco di New York: “il signor Cohen, un avvocato ha ricevuto un acconto mensile non dai soldi provenienti dalla campagna”, così comincia la difesa online del Presidente, che smentisce così le prime affermazioni fatte di fronte al procuratore. In una prima confessione, infatti, Cohen avrebbe affermato di avere pagato la signora Clifford con denaro proprio, ma la nuova svolta nelle indagini potrebbe gettare una nuova luce sul caso. Nel caso in cui lo scenario dovesse rivelarsi reale, si profilerebbe un reato relativo all’uso dei soldi della campagna elettorale.



Secondo l’attrice, l’accordo fatto nel 2016 durante la campagna elettorale non avrebbe più valore. Ci sarebbe quindi la possibilità di svelare i dettagli di una presunta relazione avvenuta fra i due a cavallo fra il 2005 e il 2006. Questa possibilità avrebbe delle enormi ricadute sulla vita personale di Trump ma anche sulla complessa situazione politica americana, già travagliata dallo scandalo del Russiagate.



[Foto: The New Yorker]



Velia Alvich