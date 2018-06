Scandicci, giovane donna molestata e aggredita da un diciottenne: arrestato

SCANDICCI (FIRENZE), 8 GIUGNO - Una giovane donna di 20 anni è stata molestata sessualmente e aggredita da un ragazzo albanese di 18 anni.

Il fatto è avvenuto ieri sera, a Scandicci: mentre la vittima aspettava il tram nei pressi della fermata ‘Resistenza’, il diciottenne ha tentato un approccio ma la giovane lo ha respinto. A quel punto, l’aggressore ha provato a baciare la ragazza e l’ha palpeggiata nelle parti intime. Immediata la reazione della ventenne, che ha provato a difendersi, ma si è vista arrivare un pugno in pieno viso dal molestatore ed è stata buttata a terra.

L’aggressore ha poi tentato la fuga, nella speranza di far perdere le sue tracce. Un carabiniere fuori servizio, che in quel momento transitava in zona a bordo della sua automobile, è riuscito grazie anche all’aiuto di un passante a bloccare e ad arrestare l’offender. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano. È accusato di violenza sessuale e lesioni.

Luigi Cacciatori