Falconara, incidente nella notte: tre vittime

ANCONA, 05 NOVEMBRE - Due uomini e una donna rispettivamente di 35, 34 e 21anni, sono deceduti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.40 sulla Statale Adriatica, a Falconara Marittima.

Lo schianto si è verificato tra l’area ex Montedison e la raffineria Api: un'Audi e una Bmw si sono scontrate all’altezza del km 266, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. La SS è rimasta chiusa al traffico fino alle 7.

Stando a quanto riferito dalla Polizia stradale di Senigallia, le due auto pare procedessero a forte velocità lungo un rettilineo dove il limite è di 70 km. Per cause da ricostruire, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia di marcia dell’altra: l’impatto è stato violentissimo e le auto sono andate quasi completamente distrutte. Le salme sono state portate e ricomposte nell’obitorio dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il magistrato potrebbe disporne l’autopsia.

Luna Isabella

(foto da cronachecittadine.it)