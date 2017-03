Sci alpino, Coppa del Mondo: prima vittoria per Sofia Goggia

JOENGSEON, 04 MARZO - Grande vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino per la sciatrice bergamasca Sofia Goggia, classe ’92, nella discesa di Joengseon in Corea del Sud.



La giovane campionessa ha raggiunto un traguardo fantastico, soprattutto se si dirige lo sguardo verso le due principali competitor finite sul podio alle spalle dell’italiana: la fuoriclasse statunitense Lindsey Vonn e la dominatrice stagionale, la slovena Ilka Štuhec.



Sofia, con una gara praticamente perfetta, è riuscita finalmente a trovare il primo posto dopo i nove podi conquistati durante l’arco della stagione, a dimostrazione che questo non è che l’atto di consacrazione definitiva dell’atleta delle fiamme gialle ai massimi vertici dello sci alpino mondiale.



“Non mi aspettavo di vincere”, ha commentato la fresca vincitrice in Corea, che aggiunge: “In prova avevo sempre saltato una porta, nel passaggio dopo il secondo salto. Vonn si era dimostrata superiore nelle prove. Tagliare il traguardo ed essere davanti per 7 centesimi, che sono poi quelli che lei mi ha dato a St. Moritz, è stato bello”. Continuando poi: “Sono molto felice per questa vittoria, la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato, a partire dallo staff tecnico, al preparatore, all’osteopata e via dicendo: tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia”.



La grande gara prestazione si rivela ancora più preziosa se si pensa che quella di Joengseon sarà la pista che ospiterà le Olimpiadi invernali di P'yŏngyang nel 2018.

Carlo Giontella





Immagine da ilpost.it