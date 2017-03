Sci alpino, Coppa del Mondo: Sofia Goggia fa il bis. Nel Super G altra vittoria per l\'italiana

JOENGSEON, 05 MARZO – Sta vivendo un momento fantastico la sciatrice alpina bergamasca Sofia Goggia, che trova la seconda vittoria consecutiva in Corea del Sud, dove si sta tenendo la Coppa del Mondo di sci alpino. Con un’altra grande prestazione la classe ’92 riesce di nuovo a beffare le due principali rivali, la fuoriclasse americana Lindsey Vonn, distaccata di soli 0,04 centesimi, e la campionessa slovena Ilka Stuhec, terza ad una distanza di addirittura 51 centesimi.

Nel Supergigante, dunque, la Goggia dimostra ancora una volta una certa confidenza con le piste di Joengseon, che saranno le medesime che ospiteranno le Olimpiadi invernali di P'yŏngyang nel 2018. Questo è certamente un elemento che non può che far sognare i tifosi italiani, che avranno grandi attenzioni sulla sciatrice 24enne, che sembra aver raggiunto una definitiva maturità sportiva.

Da registrare anche la buonissima quarta posizione di Federica Berignone, a un passo dal podio. Complessivamente per l’Italia sono 33 i podi conquistati dagli sciatori e dalle sciatrici, inoltre quello di oggi rappresenta il quarto primo posto a livello femminile durante questa stagione di Coppa del Mondo.



A guidare la classifica generale mondiale è sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, con 1323 punti, seguita dalla Stuhec, con 1145 e Gut con 1023. In questo momento Sofia Goggia è al quarto posto, con un totale di 1021 punti. La prossima tappa passerà per la California, precisamente a Squaw Valley, dove si terranno il gigante sabato 11 marzo e lo slalom domenica 12 marzo.

Carlo Giontella





Immagine da ilpost.it