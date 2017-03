Sci, Coppa del Mondo: Peter Fill ancora re della discesa

ASPEN, 15 MARZO - Straordinaria impresa per Peter Fill, sciatore alpino altoatesino classe ’82, che è riuscito a conquistare la Coppa del Mondo di discesa per la seconda volta consecutiva, replicando la già storica cavalcata dell’anno scorso che lo aveva reso il primo italiano a conquistare la prestigiosa vittoria.



Quest’oggi, nell’ultima discesa alle finali di Aspen, Fill è arrivato secondo, alle spalle del compagno azzurro Dominik Paris, prestazione che è stata sufficiente a scavalcare nella classifica generale il norvegese Kjetil Jansrud – arrivato solamente undicesimo nella gara – che sembrava nettamente favorito perché partiva da un vantaggio di 32 punti.



Il bi-campione si è di nuovo dimostrato un grande lottatore, capace ancora di attendere la giornata conclusiva per sferrare il colpo decisivo per la conquista della prima posizione. Anche nell’ultimo campionato, infatti, Peter si aggiudicò la competizione solamente alle finalissime di St. Moritz, dove si fece beffa di un altro norvegese, Aksel Lund Svindal.

Ma questa non è l’unica nota lieta della giornata per i nostri colori nazionali. Infatti, la vittoria di Dominik Paris - in 1'33"07 – permette all’azzurro di raggiungere il podio, per un fantastico terzo posto nel Mondiale.



Complessivamente gli atleti italiani hanno conquistato 37 podi stagionali, ad un passo dal record di 38 risalente alla stagione 1996-1997.

Carlo Giontella



Immagine da corrieredellosport.it