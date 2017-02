Sci di fondo: sprint d\'oro per l\'Italia, Pellegrino è campione

LAHTI (FINLANDIA), 23 FEBBRAIO - Torna grande l'Italia dello sci di fondo, e lo fa nel migliore dei modi: Federico Pellegrino vince il titolo di campione del Mondo nella specialità che fu di Cristian Zorzi, che proprio a Lahti firmò il primo podio azzurro nella specialità.

La vittoria di oggi rappresenta per l'atleta valdostano il coronamento di una lunga scalata, iniziata prima con piazzamenti in crescendo nelle precedenti edizioni delle rassegne iridate, poi proseguita con i primi podi in Coppa del mondo, ed infine culminata con la conquista della sfera di cristallo.

Nelle qualificazioni Pellegrino, che era tra i più attesi, aveva chiuso al quinto posto, alle spalle del russo Ustiugov e degli scandinavi Krog Skar e Jylhae. E' toccato poi proprio al russo capitolare nella volata finale, dopo un'esaltante cavalcata dell'azzurro nei turni di quarti e semifinale. Delusione per l'altro italiano in gara, Urbani, fuori dalle eliminatorie per una manciata di secondi.

Per Pellegrino il sogno è adesso a cinque cerchi: nel mirino le olimpiadi del 2018, per riscattare la delusione della mancata qualificazione alla finale di tre anni fa, a Sochi.

Paolo Fernandes



Foto: skysport.it