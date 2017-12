Sci, è trionfo per Federica Brignone in coppa del mondo

LIENZ, 29 DICEMBRE- Arriva finalmente la prima vittoria stagionale per l’Italia femminile di sci in Coppa del mondo. A conquistare questa vittoria è Federica Brignone che festeggia con un tempo di 2’05’’52 davanti alla tedesca Viktoria Rebensberg per pochi centesimi (2’05’’56) e all’americana Mikaela Shiffrin (2’05’’60).

L’azzurra, classe 1990, porta a casa il suo ventesimo podio e il suo sesto successo in carriera, dopo la rinuncia a partecipare al primo slalom parallelo per problemi fisici a Courchevel. “Per fortuna ho smaltito le botte rimediate, mi sento abbastanza bene. La pista di Lienz mi è sempre piaciuta” così aveva dichiarato ieri l’atleta valdostana. E infatti, nonostante una gara non facile fino all’ultimo la Brignone si è distinta ed è riuscita portare a casa questo successo.

"Non me l’aspettavo. E’ stata una gara difficile, nella prima manche eravamo tutte vicine quindi sapevo che sarebbe stata dura. Nella seconda manche gli sci sbattevano, c’era buio, immaginavo che il feeling non sarebbe stato buono ma ho deciso comunque di attaccare a tutta, anche perché nella prima parte della gara non avevo spinto come volevo. Ora spero di continuare a stare bene, ultimamente ho fatto un buon lavoro e si vede. Faccio passi in avanti gara per gara” queste le parole a caldo dell’azzurra.

Il presidente della Federazione Italiana Sport invernali Flavio Roda al termine della gara si è complimentato con la sciatrice aggiungendo “Federica è un talento, è brava, ha grandi qualità. Ha avuto un momento difficile, l'estate non è andata come doveva ma è tornata e alla grande”. Anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni si è complimentato su Twitter con la sciatrice dell’arma.

La vittoria in discesa libera maschile di Paris di ieri e il trionfo della Brignoni oggi fanno ben sperare per i prossimi Giochi invernali a Pyeongchang.

Federica Fusco