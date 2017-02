Sci, Mondiali di St. Moritz: nello slalom femminile oro a Mikaela Shiffrin, delusione per l\'Italia

ST. MORITZ, 18 FEBBRAIO - Mikaela Shiffrin ha conquistato per la terza volta consecutiva, dopo Schladming 2013 e Vail 2015, il titolo mondiale di slalom speciale. La statunitense si è imposta come da pronostico in 1'37"27, davanti alla svizzera Wendy Holdener in 1'39"81 e alla svedese Frida Hansdotter in 1'39"02.

Tanta delusione nel team Italia, con le azzurre fuori nella prima manche ad eccezione di Federica Brignone che ha chiuso 24ª in 1'42"33. Ultima gara amara per Manuela Moelgg: "Mi è dispiaciuto soprattutto per le altre che sono uscite, era la loro unica gara. Io almeno ho fatto il gigante e sono stata sesta. Ma nello slalom non ci si inventa niente. Ora guardiamo i maschi domani". Fuori anche nella prima manche Chiara Costazza e Irene Curtoni.

Domani il mondiale si chiude con la gara di slalom speciale maschile. Tutte le speranze dell’Italia sono riposte in Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Patrick Thaler e Manfred Moelgg. I grandi favoriti a giocarsi la medaglia d’oro sono l'austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristoffersen.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine dailymail.co.uk)