Sci, Peter Fill si piazza terzo a Wengen: sua la coppa di combinata

WENGEN, 12 GENNAIO - Terzo posto nella combinata di Wengen, coppa del mondo di specialità per Peter Fill. Il podio di oggi, insieme al secondo posto ottenuto a Bormio, vale a Fill la conquista del trofeo di disciplina ed esalta un momento magico nella carriera dello sciatore azzurro, dopo le due coppe del mondo in discesa delle ultime due stagioni (unico azzurro nella storia, ndr). A vincere la gara è stato il francese Victor Muffat-Jeandet, che si è piazzato davanti al russo Pavel Trikhichev. Per l’Italia va registrato poi il quinto posto di Dominik Paris, mentre Christof Innerhofer – quinto dopo la discesa - ha inforcato subito dopo il via.

Incontenibile la felicità di Fill: "Sono contento per oggi. Ho fatto podio e vinto la coppa di combinata: ora ne ho 3 a casa. Ho dovuto combattere tantissimo sul muro, per noi discesisti è una gara difficilissima perché dobbiamo cercare di guadagnare in discesa per poi scendere in slalom su piste con dei buchi, come avvenuto oggi". Poi una stoccata a chi lo ha criticato nelle ultime settimane e bollato come finito: “Io sul viale del tramonto? Provo sempre a dare il massimo, amo lo sci e ho fatto vedere che ci sono ancora. Quest'anno è mancata la fortuna, ma oggi ne ho avuta nel precedere Jansrud di un centesimo".

Intanto domani a Wengen è in programma la classica discesa del Lauberhorn, la più lunga del mondo con i suoi oltre 4.000 metri. “In vista di domani spero di recuperare – ha detto Fill ai giornalisti – perché è stata veramente dura oggi e ora non potrò riposarmi subito. La gara sarà impegnativa”.

Claudio Canzone

Fonte foto: it.eurosport.com