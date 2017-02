Sci, vince Fill in super G. Brignone seconda in Combinata nel femminile

KVIFJELL (NORVEGIA), 26 FEBBRAIO - E’ una giornata straordinaria per Peter Fill, dopo il grande trionfo mattutino in Coppa del Mondo nel Super G maschile. Si concretizza dunque il tris, considerate le passate vittorie in discesa di Lake Louise (2008) e Kitzbuehel (2016). Si chiude così nel migliore dei modi la tre giorni norvegese, in una disciplina peraltro non tra le preferite dello stesso Fill.

E’ dunque una vittoria ancor più bella poiché inaspettata, dato che l’ultimo piazzamento di rilievo in Super G era stato un terzo posto a Lake Louise nel novembre 2015. Niente da fare invece per l’altro azzurro Dominik Paris, che chiude a 1’’43 dallo stesso Fill in posizione numero 26.

Fuori dalla zona punti anche gli altri connazionali: Matteo De Vettori, Emanuele Buzzi e Guglielmo Bosca. In classifica generale, Hirscher resta saldamente al comando, nonostante un recupero di 36 punti di Jansrud. Risale invece Fill, con un trionfo che vale la quinta posizione generale. Prossimo weekend in quel di Kranjska Gora con il gigante di sabato e il conclusivo slalom domenicale.

Nel femminile, grande prestazione a Crans Montana per la 26enne azzurra Federica Brignone. Dopo il successo di due giorni, ecco un’altra prova devastante dell’azzurra, che chiude dietro l’americana Shiffrin. Per la Brignone è il podio numero 16, davanti ad una Shiffrin che centra la 29esima vittoria in carriera.

Grande soddisfazione è stata espressa nel post-gara: «L’intenzione era quella di fare un bel Super G e poi sono caduta. Nello slalom sono partita a tutta ed è arrivato il risultato. Oggi ce l’ho messa tutta». La grande prova di oggi è un trampolino per il futuro ed il gran finale di stagione: «Dopo i Mondiali pensavo che la stagione fosse finita. Poi mi sono riposata e sono guarita e ora ho ancora tanta voglia di sciare e fare gare. Voglio continuare a fare manche come queste».

foto da: corrieredellosport.it

Cosimo Cataleta