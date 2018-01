Pista del Sestriere: sciatore muore sbattendo contro barriera paravento

TORINO, 20 GENNAIO - Uno sciatore è deceduto durante una discesa in punta al Fraiteve, località Sestriere.

Giovanni Bonaventura, ingegnere trentunenne di Torino, sarebbe morto sul colpo sbattendo contro una barriera paravento esterna della pista che porta ai collegamenti tra Sauze e Sestriere. La barriera in legno è stata montata per impedire al vento di spazzar via la neve con raffiche particolarmente violente.

Lo schianto pare sia stato fortissimo, tale da comportare allo sciatore un trauma cranico e facciale. Non ci sarebbero altri sciatori coinvolti nell’incidente. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, coordinati dal pm Nicoletta Quaglino, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.





Luna Isabella

(foto da albergovettore.it)