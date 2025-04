Scienza, medicina e futuro: la cerimonia di consegna della borsa di studio “Vanda Marsico” promossa dalla Fidapa di Cosenza

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17.30, presso il Regal Garden di Zumpano, la cerimonia di consegna della 1ª Borsa di Studio “Vanda Marsico”, promossa dalla Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Cosenza. Un evento che unisce memoria, scienza, educazione e futuro, in omaggio alla figura di una donna straordinaria e alla missione, tutta al femminile, di coltivare il talento nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie. L’evento intende celebrare la memoria della professoressa Vanda Marsico, prima donna a ricoprire il ruolo di primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, docente universitaria e figura centrale nella vita associativa della Fidapa.



La borsa di studio, del valore di 1.000 euro, è stata istituita per premiare giovani laureate magistrali e a ciclo unico nei corsi di Biologia, Fisica, Chimica, Scienze della Nutrizione, Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, che abbiano discusso una tesi sperimentale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. La vincitrice di questa prima edizione è la dott.ssa Vanessa Profiti, selezionata da una commissione scientifica altamente qualificata, tutta al femminile, composta da esperte nei settori della medicina, della ricerca e della farmacia. A presiederla è stata Svetlana Siprova, ricercatrice dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR e socia FIDAPA, affiancata dalla Dott.ssa Maria Teresa Pagliuso, medico chirurgo e vicepresidente della sezione di Cosenza, dalla Dott.ssa Assunta Tarsitano, anche lei medico chirurgo e referente per la salute, dalla Dott.ssa Cristiana Dolce, farmacista, e dalla dott.ssa Maria Teresa Quintieri, laureata in Biologia e socia Fidapa.



La presidente della Fidapa di Cosenza, Lucia Nicosia, dichiara con emozione: «È per me un grande onore poter celebrare oggi un momento così significativo: la consegna della prima edizione della nostra borsa di studio intitolata a Vanda Marsico. Questa borsa è molto più di un premio: è un progetto che parla di fiducia, speranza e futuro. Perché credere nei giovani significa credere in un domani migliore. E noi vogliamo essere parte attiva di questo cambiamento. Ringraziamo l'Università della Calabria per l'ampia diffusione della nostra iniziativa».



L’evento sarà moderato dalla giornalista Rosa Cardillo e vivrà anche di momenti affettivi e commemorativi, grazie alle testimonianze delle amiche più care di Vanda Marsico e socie onorarie della Fidapa di Cosenza: Anna Maria Bevilacqua Odoardi, Maria Savarese Pellegrini, Nella Matta Rocca. Tra gli interventi in programma, quelli delle professioniste che hanno condiviso con Vanda Marsico momenti significativi della sua carriera: dott.ssa Anna Maria Mancini, dirigente medico ASL di Catanzaro, della dott.ssa Rosa Gallo, dirigente medico anestesista e rianimatore, e della dott.ssa Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza.



Molte le presenze istituzionali e del mondo culturale: Rosa Correale, vicario del Prefetto, Pina Incarnato, assessore all’Urbanistica del Comune di Cosenza delegata dal sindaco Franz Caruso; Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero; Rossana Baccari, direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza; la professoressa Antonella Leggio, relatrice della tesi della vincitrice; l’avvocato Roberto Ruggeri e Anna Maria Marsico, rispettivamente figlio e sorella della professoressa. Commovente anche la presenza della signora Luciana, che ha accompagnato Vanda Marsico fino ai suoi ultimi giorni.



Angela Costabile, psicologa e delegata all’orientamento dell’Università della Calabria, sottolinea l’impegno della FIDAPA nel coinvolgere le istituzioni educative e professionali: «Questa iniziativa vuole abbattere gli stereotipi di genere che ancora oggi frenano l’accesso delle ragazze alle carriere scientifiche e medico-sanitarie. La borsa di studio è un forte segnale culturale e sociale».



Vincenzo Pezzi, direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN) dell’Università della Calabria: «Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere la Dott.ssa Vanda Marsico nella sua veste instancabile di organizzatrice di iniziative e progetti sociali tutti mirati ad aiutare gli ultimi e le persone che vivevano situazioni di disagio e di sofferenza. Per queste sue qualità l’ho sempre ammirata molto così come ho sempre

apprezzato l’attenzione che rivolgeva all’educazione dei giovani. Trovo, quindi, particolarmente significativo che la FIDAPA abbia istituito questa borsa di studio mirata a premiare i giovani della nostra terra che si impegnano e ottengono risultati di eccellenza così come ha fatto la dott.ssa Marsico lungo tutta la sua vita

prima come medico e poi come donna impegnata per il sociale. Il Dipartimento che ho l’onore di dirigere ha l’obiettivo di formare giovani nelle discipline sanitarie che possano svolgere un ruolo nell’assistenza o la cura diretta dei pazienti o nella ricerca mirata ad individuare nuove terapie».



Giovanna Vingelli, delegata del rettore alle Pari opportunità: «È importante lavorare in sinergia fra diversi attori: l’associazionismo, il privato sociale, il mondo della scuola e dell’università. Ricordare modelli di ruolo, come Vanda Marsico, e valorizzare donne brillanti è un incentivo per tutte le giovani, per confermare che non esistono ambiti scientifici e disciplinari poco ‘attraenti’ o ostili. Con l’augurio di continuare su questa strada, rinnovo i miei complimenti alla sezione di Cosenza della Fidapa».



Con questa prima edizione, la Fidapa di Cosenza pone le basi per una tradizione che guarda al futuro con entusiasmo e visione, sostenendo il talento femminile e onorando la memoria di una donna che ha fatto la storia della medicina calabrese.



Ufficio stampa Denise Ubbriaco