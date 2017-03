Scioperi: Enac, ecco i voli garantiti il 20 marzo

FIUMICINO, 19 MARZO - In vista degli scioperi a carattere nazionale in programma domani dei controllori di volo, dalle 13 alle 17, aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta e Unica e, per l'intera giornata, dei lavoratori del comparto aereo ed indotto degli aeroporti indetto dalla Cub Trasporti, l'Enac (Ente nazionale aviazione civile), in base alla Legge 146/1990 ed in applicazione della delibera 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenze, sanitari, umanitari e di soccorso, ha pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente la lista dei voli da assistere, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Assicurati anche tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dellosciopero ed i seguenti voli di collegamento con Cagliari e Catania con un'unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: Cagliari-Napoli (Iss 0543); Genova-Catania (Voe1709); Catania-Venezia (Voe1261); Cagliari-Malpensa (Ezy2878), Catania-Napoli (Ezy4802). Assicurati anche l'Alghero-Pisa-Alghero (Ryr9927/9926), il Trapani-Pisa (Ryr9987), il Trapani-Trieste (Ryr8647) e il Bologna-Trapani (Ryr4301).

L'Enac rende inoltre noto che "dovrà essere comunque assicurato" l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati tutti i voli schedulati in partenza in orariantecedenti l'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Assicurato anchel'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primidall'inizio dello sciopero stesso.Per quanto riguarda i voli intercontinentali, dovranno essere assicurati tutti i voli in arrivo, compresi transiti su scali nazionali, nonché i seguenti voli in partenza per il Medio Oriente:Fiumicino-Dubai (Uae098); Fiumicino-Jeddah (Sva202); Fiumicino-Cairo (Msr792); Malpensa-Cairo (Msr704); Bologna-Dubai (Uae094); Malpensa-Beirut (Mea236); Tel Aviv-Malpensa-Tel Aviv (Ely381-382);Malpensa-Abu Dhabi (Az856); Abu Dhabi-Fiumicino-Abu Dhabi (Etd83/84);Malpensa-Doha (Qtr 128 e Qtr 8445) e Malpensa-Tel Aviv-Malpensa (Ezy 2565/2566).Questi, invece, i voli assicurati per il Nord e Sud America: Fiumicino-Atlanta (Dal65); Malpensa-New York (Uae205); Milano-New York (Az604); Malpensa-Guarulhos (Tam8063) e Fiumicino-Buenos Aires (Az680).Per la sub area caraibica, il Malpensa-Havana (Nos130); per la sub area del Sud Est asiatico, il Malpensa-Hong Kong (Cpa234), il Malpensa-Singapore (Sia377), il Fiumicino-Pechino (Az790),il Bangkok-Fiumicino-Bangkok (Tha 944/945) e il Malpensa-Delhi (Aic138). Infine, per la sub area Giappone e Corea, il Malpensa-Tokyo Narita (Az786) e il Malpensa-Beijing (Caa950) e, per l’Africa, il Fiumicino-Malpensa-Zanzibar(Iss3811).