Scioperi, giovedì l\'Italia si ferma: scuola, trasporti e servizi pubblici.

ROMA, 7 MARZO- Domani l'Italia si Ferma. Dalla scuola, ai trasporti a molti uffici pubblici il prossimo 8 marzo sarà una giornata difficile per molti. In tutta la penisola sono stati indetti una serie di scioperi generali dei lavoratori, alcuni proclamati da alcuni sindacati autonomi, alcuni dureranno per l'intera giornale.

A queste manifestazioni bisogna aggiungere la protesta "globale" delle donne per l'8 marzo, alla quale aderiscono Cub e Usb. La protesta ha come scopo quello di porre l'attenzione sulle violenze, i femminicidi e per rivendicare una maggiore parità di genere.

Il trasporto ferroviario si blocca per tutto il giorno e lo sciopero è indetto da Usb, Cobasa e Usi e dai macchinisti dell'Orsa dalle 9 alle 16.

Numerosi i disagi anche per quanto riguarda il trasporto aereo domani ci sarà lo sciopero nazionale, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica degli uomini radar dalle 13 alle 17. A Roma Fiumicino vi sarà, inoltre, uno sciopero dalle 10 alle 18 indettp da Ugl-Ta e Unica. I lavoratori di Alitalia aderenti a Confael Assovolo, inoltre, hanno proclamato uno sciopero di quattro ore.

Scioperi anche a livello locale, l'Usb ha difatti proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i servizi pubblici e privati: in ogni città la situazione varierà. A Milano lo sciopero dell'Atm durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Disagi anche a Roma dove i servizi pubblici saranno in sciopero dalle 8:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 e nella notte non sarà garantito il servizio dei bus notturni.

Infine vi sarà uno sciopero generale indetto da Cobas Usi e Usb anche per le scuole di ogni ordine e grado e per gli uffici pubblici e privati.

Le lavoratrici che aderiranno allo sciopero generale per la giornata della donna si fermeranno. Varie iniziative nelle diverse città italiane sono state promosse per la giornata.

Federica Fusco

immagine: confartigianato