Sciopero 8 marzo 2017: "Le donne non lavorino né a casa né fuori"

ROMA, 7 MARZO - Durante la" Giornata mondiale della donna" è previsto uno sciopero globale organizzato dalle donne di oltre 40 paesi, contro la violenza maschile in tutte le sue forme.

In Italia lo sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo è stato promosso dalle femministe di Non una di meno che lo scorso 26 novembre hanno portato a Roma quasi 200mila persone in una grande manifestazione contro la violenza maschile sulle donne.

L'invito a denunciare la violenza è alla base di questo 8 marzo e all’idea di uno sciopero globale che porti alla ribala anche le condizioni di lavoro delle donne. Domani si fermeranno le lavoratrici precarie, le dipendenti, le autonome e le disoccupate, del settore pubblico e di quello privato, grazie alla copertura sindacale. Le organizzatrici fanno presente che è possibile aderire anche scegliendo un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non esercitando una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né retribuite.

Sono previsti presidi, mobilitazioni, flash mob italiane,che poi dovrebbero finire nei diversi cortei. A Roma il corteo è alle ore 17 al Colosseo. I colori previsti dallo sciopero sono il nero e il fucsia con slogan “Se le nostre vite non valgono noi ci fermiamo!“

Gli stop riguarderanno anche i trasporti pubblici; a Milano tram e metropolitana potrebbero fermarsi tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio. A Roma lo scioperò riguarderà bus, tram e metropolitane, le ferrovie delle linee Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Sono previste fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Maria Minichino

( fonte immagine news-town.it )