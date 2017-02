Sciopero Alitalia, piano per limitare i disagi del 23 febbraio

FIUMICINO, 18 FEBBRAIO 2017 - La compagnia aerea Alitalia ha reso noto di aver predisposto un piano specifico per limitare i disagi per i passeggeri in vista dello sciopero proclamato il 23 febbraio.

I lavoratori aderenti alle sigle sindacali Usb e Cub Trasporti e alle associazioni professionali Anpac e Anpav si fermeranno per l'intera giornata ad eccezione delle fasce garantite 7.00 -10.00 e 18.00 - 21.00, mentre quelli dei sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta incroceranno le braccia dalle 14 alle 18.

La compagnia è stata costretta a cancellare circa il 60% dei voli programmati, sia nazionali che internazionali, e ad attivare immediatamente un piano straordinario per riproteggere il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili.

La lista dei voli cancellati è disponibile online sul sito di Alitalia e la compagnia, per evitare ulteriori disagi, invita tutti i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Variazioni potrebbero riguardare anche i voli programmati sia per la sera del 22 febbraio sia per la mattina del 24.

Alitalia ha annunciato anche che impiegherà aerei più capienti su alcune rotte e che è stato previsto uno specifico rafforzamento del personale di assistenza clienti nei due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Incrementato anche il numero degli addetti al call center.

Daniele Basili

immagine da editorialeitaliano.it