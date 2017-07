Sciopero trasporto pubblico locale: disagi nei principali capoluoghi italiani

ROMA, 06 LUGLIO - Le sigle sindacali Usb, Faisa-Confail e Sul-Ct hanno indetto per la giornata odierna una serie di scioperi nel trasporto pubblico locale, con disagi attesi per la circolazione di bus, tram e metro.

A Roma tutte le metro sono già chiuse e ci sarebbero rallentamenti riguardanti il servizio ferroviario urbano, da via Trionfale a via Laurentina, da via Ostiense a via Cristoforo Colombo, da via Boccea a Muro Torto, da via Pontina a via Aurelia.

Nella capitale tre sindacati hanno fissato orari diversi per l'astensione dal lavoro, ma lo sciopero si estenderà praticamente per 24 ore: l'Usb si ferma dalle 8.30 alle 12.30; la Faisa dalle 11 alle 15 e il Sul per tutte le 24 ore. Nei principali capoluoghi italiani, le fasce di astensione dallo sciopero del trasporto pubblico locale sono differenti: a Roma l'agitazione è prevista dalle ore 11.00 alle 15.00; a Torino dalle ore 18.00 alle 22.00; a Milano dalle ore 18.00 alle 22.00; a Napoli per bus e metro dalle ore 9.00 alle 13.00.

Oltre a Usb, ad aver proclamato lo sciopero nazionale sono anche i sindacati Faisa-Confail e Sul-Ct, con varianti territoriali. Nel caso della protesta di 24 ore, saranno in vigore le due fasce di garanzia durante le quali il servizio funzionerà regolarmente: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

L'Unione sindacale di base fa sapere che una delle ragioni per la quale è stato promosso lo sciopero è quella di "difendere il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, contro la politica delle privatizzazioni, le norme per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e delle aziende partecipate che prevedono fusioni, chiusure e liquidazioni e un esubero di personale di oltre 300.000 lavoratori".

Luna Isabella

(foto da federconsumatoritoscana.it)