Scippi, due arresti nel Brindisino

BRINDISI, 4 AGOSTO - Tredici scippi ai danni di persone anziane commessi in soli venti giorni: con questa accusa sono finiti agli arresti domiciliari un giovane C. T. e una donna M. P. rispettivamente di 22 e 34 anni, entrambi di Francavilla Fontana).

A seguito delle indagini effettuate dai carabinieri e su richiesta del sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro è stata firmata l’ordinanza di custodia cautelare dal gip di Brindisi Tea Verderosa a carico dei due soggetti.

Gli illeciti criminosi sono stati commessi tra fine maggio e inizio giugno, tutti con le stesse procedure. I due individui, erano soliti avvicinare donne anziane, o per strada o mentre si trovavano sedute vicino casa e, approfittando dell'incapacità di difendersi delle stesse, portavano via collanine e altri oggetti di valore che avevano addosso.

Per individuare i due malfattori, gli investigatori hanno utilizzato le testimonianze delle vittime ma anche le immagini prodotte dalle telecamere di videosorveglianza.

L'attività investigativa ha portato a denunciare anche un gioielliere, trovato in possesso di quattro collane in oro che erano state rubate.

La M. P., oltre che per furto, è stata deferita alle autorità giudiziare anche per ricettazione, per avere venduto due gioielli rubati a un Compro oro.

Luigi Palumbo