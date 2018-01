Scomparsa di Santo Tallini, fratello del consigliere regionale: il cordoglio del sindaco Abramo

CATANZARO, 7 GENNAIO - “La scomparsa di Santo Tallini è una notizia che mi addolora enormemente”. Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, inviando le condoglianze all’intera famiglia Tallini.

“È con commozione che rivolgo la mia più stretta vicinanza al consigliere regionale Mimmo Tallini e a tutti i suoi congiunti”, ha detto ancora il primo cittadino. “A Mimmo mi unisce da anni un sentimento di profonda amicizia che mi porta a esprimergli il cordoglio più sentito anche a nome dell’intera amministrazione comunale per la scomparsa del fratello Santo.È un vuoto incolmabile quello con il quale devono fare i conti sia lui che i suoi famigliari, e so bene che le parole, in circostanze come questa, non riescono minimamente a mitigare il dolore. A Mimmo e a tutti i suoi cari invio un forte abbraccio”.Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, il capogruppo Ezio Praticò e il gruppo consiliare di Catanzaro da Vivere, anche a nome del senatore Piero Aiello e del consigliere regionale Sinibaldo Esposito hanno espresso, con una nota, le proprie condoglianze alla famiglia Tallini. “Ognuno di noi è umanamente vicino al consigliere regionale Mimmo Tallini e a tutta la sua famiglia che oggi piange la scomparsa di Santo. Esprimendo la nostra più sentita commozione nei confronti di un amico e collega, dei suoi congiunti e dei suoi amici, rivolgiamo loro, per questa grave perdita, la nostra più ampia e commossa solidarietà”.

“È con profondo dolore che porgiamo il più sentito cordoglio all’amico Domenico Tallini per la scomparsa del caro fratello Santo”. Lo affermano i consiglieri e gli assessori dei gruppi Forza Italia e Obiettivo Comune nel rivolgere le condoglianze al consigliere regionale. “Ci stringiamo attorno al dolore dell’on. Tallini e di tutta la sua famiglia, in questo momento difficile, rivolgendo loro l’abbraccio più caloroso”.

I consiglieri Giuseppe Pisano e Francesco Gironda del gruppo “Officine del sud – Fratelli d’Italia”, unitamente all’assessore Domenico Cavallaro, al leader del movimento, Claudio Parente, e all’ex assessore Giampaolo Mungo, hanno espresso la propria vicinanza al consigliere regionale Domenico Tallini per la perdita del fratello Santo. “Ci stringiamo in un forte abbraccio all’amico Mimmo per il grave lutto che lo ha colpito, esprimendo i sentimenti di profondo cordoglio. Nella certezza che saprà affrontare questo triste evento con la forza e lo spirito d’animo che lo ha sempre contraddistinto, estendiamo le condoglianze a tutta la famiglia”.