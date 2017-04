Scomparsa Mons. Ciliberti, il cordoglio del sindaco Abramo

CATANZARO, 1 APRILE 2017 - Testo della dichiarazione del sindaco Sergio Abramo: “La scomparsa di Mons. Antonio Ciliberti, Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, è una notizia che mi addolora personalmente e rappresenta una perdita per l’intera comunità che ha visto per tanti anni nella sua figura dall’alto valore morale un prezioso punto di riferimento.



Mons. Ciliberti ha saputo ben coniugare l’esperienza personale e pastorale a servizio del proprio territorio, interpretando con autenticità il ruolo di guida dei fedeli. Ha lasciato un segno tangibile, culturale e religioso, nella storia della nostra città, vivendo la sua missione con coraggio ed in tempi di profondi cambiamenti sociali. Mons. Ciliberti ha saputo parlare ai più deboli, rivolgendo un’attenzione particolare alle sofferenze della propria comunità, e si è sempre dimostrato curioso e aperto, nel dialogo con i giovani, così come negli ambiti della cultura, dell’educazione e della scuola.La Calabria e la città di Catanzaro perdono un pastore che ha lasciato in eredità tanti insegnamenti importanti, contribuendo a costruire un rapporto di collaborazione sempre più forte, improntato al senso di responsabilità, tra il mondo della chiesa e le istituzioni locali al fine di perseguire il bene comune”.

