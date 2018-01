Scomparso e trovato cadavere, indagini per omicidio

NAPOLI, 24 GENNAIO - Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano trovato ieri senza vita lungo i binari della stazione di Casoria, dopo alcuni giorni dalla sua scomparsa da casa. Si indaga per omicidio, anche se non sono ancora escluse altre piste investigative come quella del suicidio, di cui però la famiglia del ragazzo non vuole sentire parlare.

Per il procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, potrebbe essere un omicidio dovuto ad un'aggressione o anche un incidente, per il cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte. Il cadavere di Ciro è stato ritrovato grazie al segnale che la batteria del suo cellulare lanciava dal giorno della sua scomparsa avvenuta sabato sera.

Dalle prime risultanze investigative, la polizia tende ad escludere la tesi del suicidio. Un primo esame sul corpo ha evidenziato ferite e contusioni compatibili con una caduta dal treno. Indagini in corso anche su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo.

Forse già domani si terrà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Barbara Buonanno. Gli investigatori, che hanno gia' sentito parenti e amici nonchè la fidanzatina, stanno ricostruendo le ultime ore di vita del ragazzo e i suoi rapporti personali.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.vocedinapoli.it