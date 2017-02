Scomparso nel 2004 nell\'ennese: arrestati i quattro presunti killer

ENNA, 22 FEBBRAIO - Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Giuseppe Bruno, avvenuta a Villarosa il 27 maggio del 2004.

Dalle prime luci dell'alba di oggi è in corso un'operazione antimafia in provincia di Enna, a Villarosa. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale e la Squadra Mobile hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Dda nissena nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti presumibilmente responsabili di omicidio, distruzione di cadavere aggravati dalla modalità mafiosa e associazione di tipo mafioso.

Risulta possibile, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, che l'attività investigativa posta in essere dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta abbia anche consentito di fare luce sulla scomparsa del proprietario della rivendita di tabacchi Giuseppe Bruno, che sarebbe stato ucciso con il metodo della lupara bianca. L'uomo, di professione trasportatore, aveva rilevato una tabaccheria a Calascibetta e, proprio dalla rivendita, si erano perse le sue tracce nel tardo pomeriggio del 27 maggio del 2004. Le indagini sulla sua scomparsa sono state archiviate e riaperte tre volte, l'ultima nel 2015 dalla Dda di Caltanissetta.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it