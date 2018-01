Scontro fra 2 tir, si incendia cisterna su A21, sei morti di cui due bambini (Foto)

BRESCIA, 2 GENNAIO - Sei persone, tra cui due bambini, sono morte in un drammatico incidente stradale sull'autostrada A21, alle porte di Brescia. Secondo la ricostruzione un camion ha violentemente tamponato un auto ferma in coda per un precedente incidente, che a sua volta ha urtato un altro mezzo che trasportava liquidi infiammabili e che si e' incendiato.

Morti il camionista e i cinque occupanti dell'auto, tre adulti e due bambini. Dal luogo si e' alzata una fitta nube di fumo, visibile a chilometri di distanza. Il tratto fra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio e' stato chiuso in entrambe le direzioni.L'incidente e' avvenuto in localita' Montirone, in direzione Nord in corrispondenza del ponte della Sp24 che collega Montirone e Poncarale, che e' stato chiuso in seguito all'incendio.Sul posto si era verificato un primo incidente in seguito al quale si era formata una lunga coda. Intorno alle 14.20 il secondo schianto, con esiti mortali. I mezzi coinvolti si sono incendiati sotto il ponte, mettendo a rischio la struttura; spente le fiamme si dovranno effettuare le verifiche del caso per stabilire i danni, ma al momento e' stato dichiarato inagibile.Resterà chiusa tutta la notte A21. Domattina sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto nel quale sono rimasti coinvolti due camion, uno carico di benzina e l'altro che trasportava cereali, e una vettura con a bordo cinque persone, di cui due bambini, tutte morte carbonizzate.