Scontro fra treni nel Salento: Emiliano segue sviluppi incidente 

LECCE, 13 GIUGNO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è in costante contatto con l'amministratore delegato delle Ferrovie Sud-Est, Andrea Mentasti, che ha mandato sul posto dell'incidente ferroviario, nel Salento, i suoi collaboratori per accertare quanto accaduto. Il presidente ha immediatamente comunicato al procuratore della Repubblica di Lecce quanto accaduto. Il personale medico sta valutando lo stato di salute di tutte le persone coinvolte per verificare se siano necessari ricoveri ospedalieri. Il capo di gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi, si sta recando sul posto.

L'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, ha ricordato con una nota che con la "programmazione 2007-13 dei Fesr la Regione Puglia stanzio' 83 milioni per la sicurezza ferroviaria, in particolare per il montaggio degli SCMT a bordo treno e a terra. Alle Ferrovie del Sud Est furono assegnati 36 milioni che la societa' ha utilizzato solo in minima parte, non avendo rispettato il termine di scadenza per l'utilizzo dei fondi POR.

Le somme sono state quindi implementate fino a circa 60 milioni di euro e riprogrammate con i Fesr 2014-2020 e serviranno a mettere in sicurezza l'intera rete ferroviaria gestita da FSE. Insieme a questi 60 milioni sono state programmate - sia con fondi europei che statali - le risorse necessarie a mettere in sicurezza l'intera rete ferroviaria pugliese, anche con la soppressione dei passaggi a livello".



"La linea ferroviaria interessata dall'incidente e' a binario unico, ma e' attrezzata con il sistema di sicurezza "conta assi", che in caso di linea gia' impegnata da un convoglio, fa scattare il semaforo rosso per altri treni sulla linea". L'assessore ha richiesto alle Ferrovie del Sud est una dettagliata relazione sull'accaduto e sulle cause che lo hanno determinato.