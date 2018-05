Scontro frontale tra auto, tre morti nel Torinese distrutta intera famiglia

TORINO, 5 MAGGIO - Tre persone sono morte questa sera nello scontro frontale tra due auto. L'incidente a La Loggia, in provincia di Torino, sulla provinciale che porta a Carignano. La strada è chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori. Con i sanitari del 118 sono presenti i carabinieri, che indagano sull'esatta dinamica dello schianto, e i vigili del fuoco.

Le tre vittime viaggiavano su una Fiat Grande Punto sulla quale è rimasta ferita anche una quarta persona. L'auto è stata centrata da un'Audi Q3, guidata da una donna di 41 anni, che per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta. La conducente dell'Audi non è in pericolo di vita. Sul posto, con vigili del fuoco e 118, stanno operando i carabinieri di Vinovo.

Le vittime sono due donne, di 49 e 74 anni, e un uomo di 75 anni. Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.



AGGIORNAMENTO - Tre morti in scontro auto nel Torinese, distrutta famiglia E' una famiglia intera quella

distrutta nello scontro frontale tra due auto, questa sera nel Torinese. Le vittime sono due coniugi di 74 e 75 anni e la figlia di 49 anni. Con loro è rimasto ferito anche un uomo di 47 anni, trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.



L'auto su cui viaggiavano, una Fiat Grande Punto, è stata centrata da un'Audi Q3 guidata da una donna di 41 anni, che non è in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente, avvenuto sulla strada che da La Loggia porta a Carignano, prima cintura del capoluogo piemontese, indagano i carabinieri. La strada è ancora chiusa.