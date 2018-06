Scontro Salvini-Burioni sui vaccini: "Sono pericolosi"

ROMA, 22 GIUGNO – Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini interviene anche sul tema della sanità. In un intervento telefonico a RadioStudio54 il leader del Carroccio ha “garantito l'impegno preso in campagna elettorale nel permettere che tutti i bimbi entrino in classe, vadano a scuola", perché "la priorità è che i bimbi non vengano espulsi dalle classi" anche se non vaccinati. Per adesso ancora non si parla di rimozione degli obblighi di vaccini, anche perché "siamo in due, c'è un'alleanza Lega-M5s, bisogna ragionare anche con gli alleati - ha detto oggi Salvini - al ministro Grillo ho iniziato a parlare di questi temi”.

Giulia Grillo però nei suoi interventi fin da appena insediata ha detto di essere favorevole ai vaccini. In un discorso del 18 giugno, il ministro ha affermato di “non essere no-vax. Possono essere diversi gli approcci e le modalità con cui si propone alla popolazione questo importante strumento di prevenzione ma siamo assolutamente a favore dell'uso delle vaccinazioni". Invece il vicepremier ha denunciato “l’inutilità e la pericolosità dei vaccini, che possono essere anche dannosi”. Infine ha anche ringraziato "per il loro coraggio" Antonietta Gatti e Stefano Montanari, due coniugi paladini del no-vax, spesso presi di mira da medici, i quali sostengono che all’interno dei vaccini ci siano nanoparticelle pericolose per i bambini.

La risposta alle parole del Ministro arrivano da un noto medico fautore dei vaccini obbligatori, l’immunologo Roberto Burioni, che ha replicato su Facebook: "No, Ministro Salvini, dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite". "Ministro Salvini - prosegue Burioni - lei ha detto una cosa non rispondente al vero, perché quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi. Quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto".

