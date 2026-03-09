Scontro social tra l’associazione Iran Muslim e il consigliere leghista Dario Moretti: polemica per un post sul Corano

Tempo di lettura: ~1 min

Un post pubblicato su Threads dal consigliere comunale leghista di Rolo, Dario Moretti, ha scatenato una dura polemica sui social e la reazione dell’associazione Iran Muslim di Milano.

Nel messaggio, diventato rapidamente virale, Moretti ha scritto: «Io devo pagare il gasolio 2€: GRAZIE a un libro che si chiama “CORANO”?». Una frase che ha suscitato l’indignazione di diversi utenti e, in particolare, dell’associazione che rappresenta parte della comunità musulmana nel capoluogo lombardo.

A intervenire pubblicamente è stato Alessio Mario Cattaneo, esponente dell’associazione Iran Muslim di Milano, che ha replicato duramente alle parole del consigliere.

«La colpa è del tuo idolo Donald Trump», ha scritto Cattaneo in risposta al post. «Tu hai insultato un libro sacro e dovresti pagare».

Lo scontro social ha rapidamente acceso il dibattito tra utenti e attivisti, con commenti divisi tra chi difende la libertà di critica alle religioni e chi considera il post del consigliere un attacco offensivo nei confronti dell’Islam.