Cerca

Politica Lombardia Milano

Scontro social tra l’associazione Iran Muslim e il consigliere leghista Dario Moretti: polemica per un post sul Corano

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Matteo Golti
Scontro social tra l’associazione Iran Muslim e il consigliere leghista Dario Moretti: polemica per un post sul Corano
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Un post pubblicato su Threads dal consigliere comunale leghista di Rolo, Dario Moretti, ha scatenato una dura polemica sui social e la reazione dell’associazione Iran Muslim di Milano.

 

Nel messaggio, diventato rapidamente virale, Moretti ha scritto: «Io devo pagare il gasolio 2€: GRAZIE a un libro che si chiama “CORANO”?». Una frase che ha suscitato l’indignazione di diversi utenti e, in particolare, dell’associazione che rappresenta parte della comunità musulmana nel capoluogo lombardo.

 

A intervenire pubblicamente è stato Alessio Mario Cattaneo, esponente dell’associazione Iran Muslim di Milano, che ha replicato duramente alle parole del consigliere.

 

«La colpa è del tuo idolo Donald Trump», ha scritto Cattaneo in risposta al post. «Tu hai insultato un libro sacro e dovresti pagare».

 

Lo scontro social ha rapidamente acceso il dibattito tra utenti e attivisti, con commenti divisi tra chi difende la libertà di critica alle religioni e chi considera il post del consigliere un attacco offensivo nei confronti dell’Islam.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti