Scontro sulle piste in Francia: morto un italiano

NAPOLI, 13 MARZO - Uno sciatore italiano è deceduto in seguito allo scontro con un britannico alle Deux Alpes, località sciistica sita nelle Alpi Francesi.

La dinamica dell' incidente è ancora da delineare nei dettagli. Si sa per certo che l'uomo, cinquantaduenne, stesse percorrendo una pista azzurra (ossia di bassa difficoltà) quando ha fatalmente impattato lo sciatore britannico. Scontro estremamente violento e morte per arresto cardio-circolatorio per l'italiano. L'altro turista è invece ricoverato a Grenoble in gravi condizioni.

E' stata aperta un'inchiesta affidata alla Gendarmeria del Plotone di Alta Montagna.

Paolo Fernandes



Foto: skiplanet.net