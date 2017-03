Cosenza, incidente coinvolge tre vetture: morto un 33enne

CETRARO (CS), 12 MARZO - Un uomo di trenta tre anni, Vito Sciammarella, originario di Paola, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla SS 18, nei pressi di Cetraro.

La vittima era alla guida di un'auto che si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con altre due vetture. Assieme alla persona deceduta viaggiava la moglie, incinta, rimasta ferita in modo grave: si trova ora ricoverata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Ferite altre due persone che erano a bordo delle due auto coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, la Polstrada di Paola che ha effettuato i rilievi e i Vigili del fuoco.

