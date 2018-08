Scontro tra una Renault Clio ed un Quad. I VVF estraggono l\'uomo incastrato

LAMEZIA TERME (CZ) 13 AGOSTO - Via Arturo Perugini, Lamezia Terme. Uno scontro tra una Renault Clio ed un Quad. Quest'ultimo a seguito dell'impatto si ribalta. Il conducente, uomo cinquantenne rimane incastrato sotto il mezzo. Gravi ferite al viso.

Intervento vigilfuoco è valso a liberare la persona incastrata che veniva preso in cura da personale suem118 e trasportato presso struttura ospedaliera.

Aggiornamento: Condizioni del conducente del quad non gravi, sul posto proseguono gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica.

Conducente Renault Clio è un turista da Roma in ferie non ha riportato ferite mentre conducente moto riportava ferite alla testa in particolare occhio sx ma non versa in pericolo