Scontro treni: Ok decreti governo, 10 mln indennizzi famiglie

Scontro treni: Ok decreti governo, 10 mln indennizzi. Boschi firma per trasferimento risorse alle famiglie

ROMA, 24 APRILE - La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi ha firmato, a quanto si apprende, i decreti con cui saranno trasferite le risorse alle famiglie delle vittime dello scontro tra treni dello scorso 12 luglio in Puglia, un incidente ferroviario in cui persero la vita 23 persone. Il governo ha stanziato 10 milioni per indennizzare i feriti e le famiglie delle vittime: concluso l'iter per l'istruttoria dei risarcimenti, adesso arriva lo stanziamento.