Commemorazione Scopelliti, Minniti: "La verità è un dovere morale"

REGGIO CALABRIA, 9 AGOSTO – Così il Ministro dell'Interno Marco Minniti durante la commemorazione del magistrato Antonio Scopelliti: "Chiedo ai magistrati di non mollare la presa sull'omicidio di Antonino Scopelliti, per fare di tutto affinché si giunga alla verità.

É un dovere morale. In queste questioni non ci può essere un'archiviazione mentale". Ribattezzato come il giudice solo, Scopelliti fu ucciso in un agguato di mafia il 9 agosto 1991 a pochi chilometri da Villa San Giovanni, mentre era alla guida della sua auto, e oggi si celebra il 26/mo anniversario dell’omicidio rimasto impunito: "Scopelliti, come Falcone e Borsellino – aggiunge Minniti - va collocato nell'Olimpo dei caduti di questo Paese per mano della mafia.

Non avremo pace sino a quando non sarà raggiunta la verità sui mandanti e sugli esecutori dell'omicidio di Scopelliti. Sono passati 26 anni. Sono tanti, ma su questioni come questa non sono mai troppi. Una democrazia che si rispetti non molla mai la presa e non lascia mai zone d'ombra nella storia. E la storia di Nino Scopelliti è un pezzo della grande storia dell'Italia repubblicana”.

Luna Isabella

(foto da contropiano.org)