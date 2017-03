Scoperta merce rubata per 1 milione ad Andria, 11 arresti

ANDRIA, 11 MARZO 2017 - I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno individuato e smantellato un'organizzazione dedita al riciclaggio di beni rubati. Il blitz dei militari dell'arma ha permesso di scoprire un vero e proprio emporio del materiale rubato. 11 persone sono finite in manette e sono stati recuperati beni per un valore che supera il milione di euro.

Blitz dei Carabinieri in un magazzino di merce rubata: 11 in manette per riciclaggio e recuperati beni per un milione di euro, tra cui quintali di stecche di sigarette rapinate ieri mattina. Gli arrestati, tutti pregiudicati, sono originari delle province di Bari e BAT.

L'operazione è scattata a seguito della rapina ai danni di un autotrapostatore di Mola di Bari che guidava un tir carico di sigarette dei Monopoli di Stato dirette a Lecce, avvenuta ieri mattina. I Carabinieri erano alla ricerca della merce rubata quando le attività investigative si sono concentrate su un capannone industriale di Andria, in contrada Monachelle.

La struttura, a ridosso di via Trani, era già finita al centro delle attenzioni dei Carabinieri poichè, dalle attività investigative, era stato notato un continuo via vai di noti pregiudicati del luogo

Giunti in forze e cinturata la zona, i militari hanno fatto irruzione all'interno del capannone ed hanno scoperto gli arrestati mentre erano in procinto di modificare i colli di diversa merce, al fine di elidere il collegamento tra la merce e la rapina all autotrasportatore e spezzare la tracciabilità delle stecche di sigarette provienti dalla rapina consumata proprio nella mattinata.

All'interno del magazzino, poi, è stata rinvenuta anche altra merce: dai cosmetici agli attrezzi agricoli, dai trolley ai termosifoni in ghisa, dalle sigarette di contrabbando ai filamenti per la tessitura. Con tutta probabilità, la merce rinvenuta è provento di furti e rapine compiute in diverse località del territorio nazionale. Attualmente vi sono indagini in corso per stabilirne l'esatta provenienza.

Il valore complessivo della merce rinvenuta ammonta a circa un milione di euro. Tutti gli arrestati sono stati condotti alla casa circondariale di Trani con l'accusa di riciclaggio in concorso.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it