Reggio Calabria: scoperta piantagione canapa, un arresto

REGGIO CALABRIA, 29 APRILE - Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri di Castellace di Oppido Mamertina e dello Squadrone eliportato Cacciatori ‘Calabria’.

Arrestato e posto ai domiciliari Martino Caruso, trentanove anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a coltivarla. Le piante - 975 di un'altezza media di 50 centimetri, per un peso complessivo di circa 50 chili di stupefacente - erano sistemate in un'area demaniale in località Gambarella. La canapa e il materiale per l'irrigazione delle piante sono stati sequestrati.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)