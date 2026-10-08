Scoperta piantagione di cannabis a Torre Annunziata: arrestato un 41enne

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Un'operazione dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata ha portato alla luce una piantagione di cannabis in via Cavour. L'uomo, un 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento e il sequestro

Durante un controllo del territorio, i militari hanno individuato un appezzamento di terra riconducibile all'uomo. All'interno, è stata scoperta una piantagione di cannabis composta da 9 arbusti alti circa un metro e mezzo ciascuno, appartenenti alla varietà indica. Oltre alle piante, sono stati sequestrati 724 grammi di marijuana, suddivisi in 4 confezioni, insieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Le conseguenze legali

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Napoli. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio e della produzione di sostanze illecite nella zona. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici o collegamenti con altre attività criminali.

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