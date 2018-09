Scoperta piantagione di marijuana alle porte di Lecce

LECCE, 5 SETTEMBRE - Un’altra piantagione di marijuana é stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri della stazione Santa Rosa di Lecce, nell’immediata prossimità della periferia del capoluogo salentino, sulla SS 7 Ter, nelle campagne adiacenti il campo sosta ‘Panareo’, dove vive una comunità rom.

Questa mattina, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, eseguito con l’ausilio di in elicottero del Sesto Nucleo Elicotteri di Bari, i militari dell’arma, hanno scoperto 468 piante di marijuana, messe a dimora in diversi vasi, già arrivate alla giusta maturazione per la produzione di sostanza stupefacente da immettere sul mercato clandestino.

Le piante, una volta catalogate, sono poi state distrutte dagli stessi militari.

Proseguono intanto le indagini per risalire ai responsabili.

Luigi Palumbo