Scoperta piantagione di Skunk in un roveto nel Reggino, si cercano i responsabili

BIANCO, 24 LUGLIO 2017 - I militari della Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo (Rc), con l'ausilio degli elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme (CZ), hanno sequestrato una piantagione di cannabis del tipo Skunk, in un terreno sito nel Comune di Bianco (RC).

Lo Skunk è una qualità di marijuana ottenuta incrociando geneticamente le caratteristiche di qualità native del Messico, della Colombia e dell'Afghanistan. Le piante, tutte in ottime condizioni vegetative e ben nascoste all'interno di un fitto roveto che in alcune parti era alto più di 5 metri, erano più di 300 e avevano un'altezza media superiore ai due metri e mezzo.

Sono stati sequestrati 508 chilogrammi di droga, quasi pronta per finire sul mercato. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato anche l'intero impianto di irrigazione a goccia, costituito da tubi in gomma PVC per un totale di circa 800 metri.

Sequestrati anche gli attrezzi agricoli ed i fertilizzanti utilizzati per la coltivazione. Gli inquirenti sono attualmente alla ricerca dei responsabili.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it