Scoperto deposito di droga nel cagliaritano: in manette un trentaquattrenne

PIRRI (CAGLIARI), 20 SETTEMBRE - Un’intera cantina trasformata in deposito di droga. È quanto scoperto dai poliziotti della Squadra mobile di Cagliari in un blitz avvenuto a Pirri, a quattro chilometri dal capoluogo sardo.

Ad essere sequestrati sono stati cinque chili di hashish, un etto e mezzo di cocaina, mezzo chilo di marijuana e il libro mastro contenente i nominativi dei clienti, le dosi di droga cedute o da vendere, i prezzi e gli eventuali debitori. Il sequestro, inoltre, ha riguardato una somma di denaro in contanti pari a 4.600 euro.

La scoperta delle forze dell’ordine è avvenuta in via Sanna, nella casa e nella cantina di Stefano Lattucca, 34 anni, finito in manette. Lattucca si trova attualmente ai domiciliari, in attesa di un’udienza dinanzi al gip che si terrà la prossima settimana.

Claudio Canzone

Fonte foto: lanazione.it