Scoperto un sistema solare con 7 pianeti \'fratelli\' della Terra

WASHINGTON, 22 FEBBRAIO – È iniziata la tanto attesa conferenza stampa, annunciata giorni fa dalla Nasa, la quale avrebbe comunicato pubblicamente le sue ultime ricerche.

La scoperta in questione sembrerebbe riguardare un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi. E’ il più grande sistema planetario mai scoperto con tanti possibili 'sosia' della Terra. La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce.Utilizzando il telescopio Trappist, installato in Cile presso lo European Southern Observatory (Eso), i ricercatori hanno scoperto che tre dei sette pianeti si trovano nella zona abitabile, cioè alla distanza ottimale dalla stella per avere acqua allo stato liquido. Potrebbero quindi ospitare oceani e, potenzialmente, la vita.

Giulia Piemontese

(immagine da: archivio.internazionale.it)